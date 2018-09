Lazio-Frosinone streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data Serie A

ROMA – Lazio-Frosinone (domenica 2 settembre, ore 20:30).

Sconfitta con il Napoli, sconfitta con la Juventus: la Lazio di Simone Inzaghi vorrà i tre punti a tutti i costi, e l’ostacolo Frosinone non sembra insormontabile. Attenzione: tre stagioni fa, il Frosinone riuscì a fermare la Lazio (che però in quel caso giocava fuori casa) inchiodando il risultato sullo 0-0. Come scrive Fox Sports, ripetere l’impresa contro il miglior attacco del campionato non sarà affatto facile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e sarà visibile in streaming su Sky Go e Now Tv (previa sottoscrizione dell’abbonamento) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“Una vittoria senz’altro ci può aiutare. Non va dimenticato come è finito il campionato scorso, con una grande delusione. Probabilmente ci portiamo ancora qualche scoria dietro, il calendario non ci ha aiutati col sorteggio, ma vedo i ragazzi lavorare nel modo giusto e dobbiamo ricominciare a vincere e muovere la nostra classifica”.

Lo dice l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match interno contro il Frosinone. Partita che vede i biancocelesti bisognosi di centrare la prima vittoria dopo due sconfitte in campionato contro Napoli e Juventus.

“La partenza lenta è anche dovuta alle avversarie che abbiamo dovuto affrontare – ha aggiunto Simone Inzaghi, in conferenza stampa -. Le aspettative sulla Lazio si sono alzate, le altre sono migliorate. Ma vogliamo ricominciare a vincere. Il sorriso e la spensieratezza li ho visti sempre, normale che le vittorie aiutano ad aumentare la propria autostima e noi siamo pronti a centrare la prima vittoria”.