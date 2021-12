Lazio-Galatasaray, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming

Lazio-Galatasaray, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming. La Lazio all’ultima giornata è già qualificata ma si gioca il primo posto nel girone. La squadra di Sarri, in caso di vittoria contro il Galatasaray, andrebbe prima e direttamente agli ottavi di Europa League. In caso contrario, la Lazio passerebbe il turno da seconda giocandosi poi i sedicesimi del torneo. La partita si gioca il 9 dicembre, fischio d’inizio alle 21. Lazio-Galatasaray dove vederla.

Lazio-Galatasaray dove vederla in tv e in streaming

La partita di Europa League della Lazio sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita della Lazio con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV.

Lazio-Galatasaray: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Morutan, Kutlu, Antalyali; Feghouli, Diagne, Kerem.