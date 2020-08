Ora è ufficiale, Ciro Immobile della Lazio ha vinto la Scarpa d’Oro e la classifica marcatori della Serie A.

Festa in casa Lazio non solamente per il ritorno in Champions League ma anche per i successi individuali conquistati da Ciro Immobile.

Il centravanti campano ha vinto la Scarpa d’Oro, è una impresa straordinaria perché prima di lui c’erano riusciti solamente due calciatori italiani, Toni e Totti.

Immobile non ha vinto solamente la Scarpa d’Oro ma anche il titolo di capocannoniere della Serie A.

Ma il centravanti campano potrebbe fare anche molto di più. Al momento ha 35 gol all’attivo, se ne segnasse un altro, aggancerebbe Higuain, detentore del record del maggior numero di gol segnati in una stagione di Serie A.

Se Immobile dovesse segnare più di un gol, supererebbe Higuain e diventerebbe il primatista assoluto per reti siglate in una stagione di Serie A.

La Scarpa d’Oro è un trofeo che esiste dal 1967 ma in tutti questi anni solamente tre italiani sono riusciti a conquistarlo. Prima di Ciro Immobile, ci sono riusciti Luca Toni con la Fiorentina nel 2006 e Francesco Totti con la Roma nel 2007.

Quindi l’ultimo italiano ad aver vinto il trofeo prima di Ciro Immobile è stato proprio un calciatore, Totti, che militava in una squadra di Roma.

Quindi vincendo il trofeo, Immobile ha riportato la Scarpa d’Oro sia in Italia che a Roma ma questa volta nella sponda biancoceleste del Tevere.