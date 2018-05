Lazio-Inter, De Vrij ai compagni scrive WhatsApp: “Voglio giocare perché…”

ROMA – De Vrij [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] , già d’accordo con l’Inter per la prossima stagione, vuole comunque giocare il decisivo match contro i nerazzurri.

Ci sarebbe stato un confronto diretto e schietto con capitan Lulic, Immobile e Parolo. Successivamente il difensore avrebbe parlato, in privato, anche con il direttore sportivo Tare. A tutti l’olandese avrebbe ribadito il proprio desiderio di giocare.

De Vrij su WhatsApp avrebbe anche scritto una lettera rivolta a tutti i compagni: “Sapete quello che ho passato in questi giorni, tutti i miei dubbi, se n’è parlato molto, ma io voglio starvi vicino, voglio giocare perché è una partita troppo importante per noi e per coronare al meglio il finale di stagione”.