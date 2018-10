ROMA, STADIO OLIMPICO – Lazio-Inter 0-2, gol: Mauro Icardi 27′, Marcelo Brozovic 41′. Partita valida come posticipo della decima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

45′ Fine primo tempo. L’Inter conduce per 2-0 a Roma contro la Lazio. Gol segnati da Icardi, migliore in campo insieme a Vecino, e Brozovic con un bolide dalla distanza.

41′ Gol dell’Inter. E’ nell’aria ed è arrivato con una magia di Brozovic. Il calciatore croato ha battuto Strakosha con una bomba di sinistro dalla lunga distanza.

40′ – Altra occasione da gol per l’Inter. Icardi ha messo in porta Vecino con un passaggio filtrante, il centrocampista ha calciato con potenza ma Strakosha è riuscito a deviare la sfera in calcio d’angolo.

35′ – Inter sfiora raddoppio. Calcio di punizione di Politano dalla sinistra, colpo di testa a botta sicura di Vecino e grande parata di Strakosha in calcio d’angolo.

27′ – Gol dell’Inter. Mauro Icardi viene smarcato da un tocco geniale di Vecino e non sbaglia davanti a Strakosha.

23′ – Grande occasione da gol per l’Inter. Perisic ha eluso la marcatura della difesa della Lazio ha calciato a giro con il destro e ha sfiorato la rete a Strakosha tagliato fuori.

15′ – Traversa colpita dalla Lazio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dei biancocelesti, Badelj ha colpito il pallone e ha centrato la traversa a Handanovic battuto.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All: S. Inzaghi

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. All: Spalletti

