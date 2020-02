ROMA – Allo stadio è stato sottolineato il gemellaggio tra le due tifoserie con coreografie e striscioni ma sui social i tifosi dell’Inter non hanno risparmiato critiche feroci all’arbitro. Secondo i supporters nerazzurri, la Lazio sarebbe stata aiutata da Rocchi perché Sergej Milinkovic Savic, che poi segnerà il gol vittoria, andava espulso per un’entrata con il piede a martello su Nicolò Barella. Per fortuna, l’ex calciatore del Cagliari, dopo alcuni minuti a terra, è riuscito a rialzarsi e a terminare la partita regolarmente.

Riportiamo di seguito, il riassunto delle proteste sui social dei tifosi dell’Inter: “Il fallo di Milinkovic su Barella è bruttissimo. Il centrocampista serbo andava espulso senza alcun dubbio. In tutto questo cosa ha fatto l’arbitro? Non solo non lo ha espulso, non lo ha nemmeno ammonito! Questo è clamoroso.

Indovinate poi chi ha deciso la partita? Il calciatore che non ci sarebbe dovuto essere, ovvero Milinkovic. Se il serbo fosse stato espulso, non avrebbe potuto segnare il gol vittoria. Ma quest’anno la Lazio è vista di buon occhio dagli arbitri visto che ha ricevuto dieci rigori!”.

Mentre sul rigore subito, i tifosi dell’Inter non hanno attaccato l’arbitro ma i difensori della loro squadra: “Sbaglia più Skriniar che de Vrij. Molto male anche Padelli, speriamo che Samir Handanovic possa tornare al più presto…”.