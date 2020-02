ROMA – Serie A, posticipo della 24esima giornata. Lazio-Inter 0-1, gol: Ashley Young al 43′ (gara in corso).

Sfida scudetto allo Stadio Olimpico, la Lazio ha sfidato l’Inter con un 3-5-2 con Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo e Immobile.

Antonio Conte ha risposto a Simone Inzaghi con un 3-5-2 con Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku e L. Martinez. La gara è stata arbitrata da Rocchi di Firenze.

Al momento dell’ingresso in campo delle due squadre, la Curva Nord ha esposto una coreografia per ricordare il gemellaggio storico tra le due tifoserie.

La prima grande occasione da gol è stata creata dalla Lazio al 7′, Sergej Milinkovic Savic ha fatto partire un tiro improvviso dalla trequarti campo che si è stampato sulla traversa a Padelli battuto.

Al 19′ l’Inter ha sfiorato il vantaggio con Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha calciato a botta sicura su assist di Brozovic ma il suo tiro è stato deviato in calcio d’angolo da Barella. Inter in vantaggio al 43′, goffa respinta di Strakosha su un tiro centrale di Candreva e gol al volo di Young sulla sua respinta. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a zero per l’Inter.