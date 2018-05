ROMA – Con la Roma a un punto dalla qualificazione matematica alla prossima Champions League, Lazio-Inter dell’ultima giornata è come una finale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] perché assegna l’ultimo posto disponibile nell’Europa che conta.

L’attesa per questa partita, è resa rovente dal caso Stefan de Vrij. Il difensore olandese, attualmente alla Lazio, tra pochi giorni si aggregherà a parametro zero alla sua nuova squadra, proprio l’Inter che è in corsa per un posto Champions con i biancocelesti.

Nel Paese dei sospetti, il ritornello è sempre lo stesso “De Vrij giocherà male per favorire la sua prossima squadra”. Ma sul web non la pensano tutti nella stessa maniera, c’è chi ricorda che “Passarella nel 1986 mandò in Europa la Fiorentina con un suo gol a scapito dell’Inter, sua futura squadra. Poi i nerazzurri vennero ripescati”.

Alcuni tweet sul caso De Vrij prima di Lazio-Inter