Lazio-Inter: streaming, diretta live, formazioni, dove vederla

Lazio-Inter, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Lazio-Inter – (orario 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Lazio-Inter | La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal



Lazio-Inter | le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. All.: Inzaghi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

TV: Sky Sport 1 e Calcio 1; Premium Sport.