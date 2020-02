ROMA – Lazio-Inter ha regalato spettacolo in campo, con le magie di Ashley Young, Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic, e sugli spalti. I tifosi della Lazio hanno voluto rendere omaggio a quelli dell’Inter con una coreografia che ha ricordato il loro lungo gemellaggio.

Lazio-Inter, striscioni e coreografie che sottolineano il gemellaggio tra le due tifoserie.

Oltre alle bandiere di Lazio e Inter unite in segno di amicizia, i tifosi della Lazio hanno esposto una coreografia con i volti di Facchetti e Re Cecconi, due ex calciatori, non più in vita, che hanno scritto pagine indelebili nella storia dei due club. Come detto, il gemellaggio tra le due tifoserie va avanti da molti anni.

In un ormai famoso Lazio-Inter del 2 maggio 2010, i tifosi biancocelesti preferirono tifare contro la loro squadra piuttosto che vedere i cugini della Roma sul tetto d’Italia.

In quella circostanza, i supporters biancocelesti decisero di tifare Inter e ad ogni rete dei nerazzurri esposero uno striscione con sù sopra scritto: “Oh nooo”. Come per dire, oh che dispiacere… Questo loro comportamento fece discutere ma evidenziò ancora una volta il gemellaggio tra le due tifoserie.