ROMA – Simone Inzaghi furioso nel post partita di Lazio-Torino 1-3.

L’allenatore della Lazio, ma anche Luis Alberto nell’intervallo, hanno svelato che Burdisso ha scagionato Immobile, cioè ha ammesso di non essere stato toccato, ma l’arbitro Giacomelli non ha voluto ascoltarlo.

Le dichiarazioni di Inzaghi a Mediaset Premium

“La partita è stata decisa dall’arbitro. Non sappiamo più cosa pensare dopo gli ultimi arbitraggi anti Lazio. E’ stato l’intervallo più difficile della mia carriera perché dopo questo sopruso arbitrale non sapevo cosa dire ai miei ragazzi, come motivarli alla reazione.

Spero che chi rivedrà le immagini vedrà che tra Immobile e Burdisso non c’è stato contatto e gli toglierà la squalifica. Probabilmente anche senza cambi a inizio secondo tempo avremmo perso ugualmente”