ROMA – La Lazio è ripartita alla grande dopo l’1-1 del derby contro la Roma. I biancocelesti hanno schiantato la Spal per 5-1 con le doppiette di Ciro Immobile e di Felipe Caicedo, e con il primo gol in Serie A di Adekanye. Grazie a questa vittoria, la Lazio si è confermata da scudetto e si è portata a meno cinque dalla capolista Juventus. Ma non è tutto, in settimana ha il recupero contro il Verona, in caso di successo, i biancocelesti si porterebbero a meno due punti dalla squadra di Maurizio Sarri.

Lazio, Simone Inzaghi: “Giroud mi avrebbe fatto comodo, non avrebbe tolto spazio agli altri…”.

Al termine dell’incontro, Inzaghi ha detto di non firmare per il secondo posto finale: “Se firmerei per il secondo posto? No, noi dobbiamo firmare per continuare a fare partite come quella di oggi, mancano tante gare e punti alla fine. Vivo alla giornata, come da quattro anni a questa parte.

Dove ci può portare? Dobbiamo lavorare su noi stessi, è normale che ci sia entusiasmo. Dobbiamo migliorarci sempre – ha detto l’allenatore biancoceleste a Sky Sport, le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport in collaborazione con Italpress – le partite di Serie A sono tutte difficili ma con questo spirito possiamo toglierci belle soddisfazioni.

Inzaghi ha soddisfatto della rosa a sua disposizione e crede nella possibilità di vincere lo scudetto ma è comunque rammaricato per il mancato arrivo di Giroud nell’ultima finestra di calciomercato: “Non mi avrebbe certo messo in difficoltà nelle scelte, dobbiamo sperare di tenere i nostri tutti in buona salute ma non è facile con tutte queste partite.

Giroud non avrebbe tolto spazio e luce ai miei attaccanti che stanno facendo cose strepitose, è normale che se fosse arrivato, avremmo avuto più soluzioni: un acquisto in più non avrebbe fatto male” (fonti articolo, Italpress e Il Corriere dello Sport).