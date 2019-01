ROMA – La Juventus batte in rimonta la Lazio ma fa discutere il labiale del centrocampista biancoceleste Lucas Leiva dopo il rigore (decisivo) concesso ai bianconeri: ”Con la Juve è sempre così”.

Una vera beffa per la Lazio dopo il vantaggio iniziale grazie all’autogol di Emre Can e numerose occasioni da gol sprecate. La partita cambia con il doppio ingresso di Bernardeschi e Cancelo, protagonisti in pochi minuti una rimonta insperata. E’ proprio una fuga sulla sinistra di Bernardeschi che mette al centro per Cancelo, che strattonato da Lulic non può concludere a rete. Rigore poi trasformato da Cristiano Ronaldo.

A quel punto cominciano le proteste dei calciatori biancocelesti, su tutti il centrocampista brasiliano Lucas Leiva, eloquente il suo labiale con cui si rivolge al capitano bianconero Giorgio Chiellini: ”E’ sempre così” e poi ripete ancora mentre si allontana: ”Per voi è sempre così”.