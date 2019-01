Lazio-Juventus, streaming e diretta tv: dove vedere la partita

ROMA – Lazio-Juventus, partita valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport il 27-01-2019 alle ore 20.30. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su SkyGo. A poche ore da Lazio-Juventus, è stato ufficializzato il passaggio di Martin Caceres dai biancocelesti ai bianconeri nel corso del calciomercato di gennaio.

Il quadro completo della 21ª GIORNATA di Serie A

26/01 15.00 Sassuolo-Cagliari Sky

26/01 18.00 Sampdoria-Udinese Sky

26/01 20.30 Milan-Napoli DAZN

27/01 12.30 Chievo-Fiorentina DAZN

27/01 15.00 Parma-SPAL DAZN

27/01 15.00 Bologna-Frosinone Sky

27/01 15.00 Atalanta-Roma Sky

27/01 18.00 Torino-Inter Sky

27/01 20.30 Lazio-Juventus Sky

28/01 20.30 Empoli-Genoa Sky

