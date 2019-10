ROMA – Gaffe di Claudio Lotito sul razzismo. Il patron della Lazio è stato intervistato dai cronisti presenti a margine del consiglio federale della Figc che ha discusso anche l’approvazione delle linee guida per dotare i club di nuovi strumenti contro violenza e atti di razzismo nelle curve. Le sue dichiarazioni sono riportate da Il Messaggero.

“Non sempre la vocazione ‘buù corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista. Ricordo quando ero piccolo, spesso persone non di colore, che avevano la pelle normale, bianca, gli facevano ‘buù per deconcentrarli mentre stavano segnando il gol davanti al portiere. Andrebbe interpretato. Noi abbiamo tanti giocatori di colore, non penso che la Lazio faccia distinzione del colore della pelle. I comportamenti della Lazio da questo punto di vista sono sotto gli occhi di tutti”.

Dichiarazioni simili, furono rilasciate anche dal Cagliari. I sardi dissero che i buu non erano razzisti ma servivano per deconcentrare l’avversario. L’esempio portato a dimostrazione di questa tesi, furono i buu a Donnarumma del Brescia al momento dell’esecuzione del calcio di rigore. Buu che furono indirizzati anche a Lukaku al momento del tiro dagli undici metri in Sardegna.

Lazio, giovedì l’Europa League. Il dato sui biglietti venduti fino a questo momento (dal sito internet ufficiale dei biancocelesti).

“I biglietti venduti per la gara di giovedì con il Rennais sono attualmente circa 5.000. L’andamento della vendita è ancora lento: sono attive le consuete promozioni per Under 16 ed Under 14. Speriamo ci possa essere una cornice degna dell’appuntamento, trattandosi comunque di una sfida internazionale che potrebbe dare una buona immagine di pubblico anche all’estero.

La Lazio deve scontare una squalifica e, di conseguenza, per la gara di giovedì il settore Distinti Sud-Est dello Stadio Olimpico resterà chiuso. Il negozio ufficiale in centro a Roma? Siamo alle battute finali, siamo vicinissimi alla chiusura dei lavori che sono stati praticamente ultimati. Stiamo valutando nuove iniziative, ci sono delle idee sempre nell’ambito del trasporto dei tifosi allo stadio”.