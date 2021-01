Lazio, Luis Alberto operato d’urgenza per appendicite. Come sta? E quali partite salta? Andiamo a fare il punto della situazione.

Luis Alberto della Lazio dovrebbe saltare almeno due partite (quelle contro Sassuolo e Atalanta). Poi dovrebbe essere reinserito gradualmente in campo.

Luis Alberto è stato operato d’urgenza all’appendice in clinica Paideia. Il fantasista spagnolo della Lazio salterà almeno le prossime due partite con Sassuolo e Atalanta.

Accusava da tempo problemi di pubalgia. A quanto risulta, l’intervento era stato programmato (qui il comunicato della Lazio).

Ovviamente per la Lazio si tratta di una perdita piuttosto importante sia per le difficoltà delle prossime partite che per lo stato di forma dello spagnolo.

Infatti Luis Alberto aveva deciso il derby della Capitale con una doppietta da applausi. Era stato il migliore in campo con ampio distacco.

Lo spagnolo non è solamente un goleador, è anche un formidabile uomo assist per la gioia di Ciro Immobile e Felipe Caicedo.

Questa assenza non ci voleva perché lo porterà a saltare due scontri diretti come quelli contro Sassuolo e Atalanta.

La classifica di Serie A parla chiaro in merito: la Lazio è settima con 31 punti tra Atalanta, sesta con 32 punti, e Sassuolo, ottavo con 30 punti.

Praticamente queste squadre sono racchiuse nel giro di due punti e gli scontri diretti risulteranno decisivi ai fini del loro piazzamento in campionato.

Lo spagnolo non salterà solamente questi due big match di campionato ma anche la sfida al Parma in Coppa Italia. Ma in questo momento la Lazio pensa soprattutto alla zona Champions.