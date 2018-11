ROMA – La Lazio ha vinto 2-1 contro il Marsiglia e si è qualificata ai sedicesimi di finale di Europa League con due turni di anticipo. I biancocelesti hanno vinto la partita grazie alle reti messe a segno da Marco Parolo e da Correa.

La rete della bandiera del Marsiglia, inutile ai fini del risultato finale, è stata siglata da Thauvin.

Classifica Gruppo H: Francoforte 12 (qualificato), Lazio 9 (qualificata), Marsiglia e Appolon 1 (eliminati).

Gli highlights di Lazio-Marsiglia 2-1 di Europa League

Parolo goal Lazio vs Marseille 1-0

