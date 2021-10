Lazio-Marsiglia, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming

Lazio-Marsiglia, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming. Una sconfitta e una vittoria nelle prime due giornate di Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri. Nella terza giornata affronta la delicata sfida contro il Marsiglia, che ha raccolto due pareggi in due partite. La partita si gioca il 21 ottobre alle 18:45. Lazio-Marsiglia dove vederla.

Dove vedere Lazio-Marsiglia in tv e in streaming

La partita di Europa league Lazio-Marsiglia, con fischio d’inizio alle 18:45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn.

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita del Napoli con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La partita non verrà trasmessa in chiaro su TV8.

Lazio-Marsiglia, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Gerson, Harit, de la Fuente; Payet.