ROMA – Lazio-Marsiglia si gioca giovedì 8 novembre 2018: l’appuntamento è alle ore 18.55 allo stadio Olimpico di Roma. DOVE VEDERE LAZIO-MARSIGLIA IN TV E STREAMING.

Il match tra Lazio e Marsiglia sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (sia satellite che digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La gara sarà pure visibile in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Dopo il 3-1 dell’andata al Velodrome e contro un Marsiglia “ferito” che viene da tre sconfitte consecutive, la Lazio si gioca il “primo match point” di qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Ai biancocelesti serve vincere e sperare che l’Eintracht batta contemporaneamente l’Apollon Limassol per festeggiare con due turni d’anticipo, esattamente come lo scorso anno.

Guai però a fidarsi della crisi dei francesi: “Non mi fido di questo Marsiglia. Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione”, ammonisce il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell’importante match in programma all’Olimpico alle ore 18:55. “Vengono da tre sconfitte contro di noi, Psg e Montpellier – aggiunge l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa – ma io preferisco sempre affrontare squadre che vengono da una vittoria. Dopo le sconfitte invece ti aspetti una reazione, quindi troveremo una squadra che vorrà fare risultato a tutti i costi. Per noi sarà ancora più difficile che all’andata”.

Sarà anche la prima gara di Rudi Garcia da ex giallorosso sulla panchina dell’Olimpico, anche se al di la del clima da derby Inzaghi ha ribadito: “Ne avevo già parlato di Garcia: con lui c’è stima, è un ottimo allenatore ed è un collega. L’ho incontrato per la prima volta all’andata e al di la della sfida tra noi è una sfida Lazio-Marsiglia e dovrà essere affrontata nel migliore dei modi. Voglio l’approccio e la determinazione vista a Marsiglia”.

Dopo il successo interno contro la Spal in campionato, Inzaghi deve ancora fare a meno di Leiva e Badelj a centrocampo (“ma ci sono buone possibilità di vederli tutti e tre domenica con il Sassuolo”), ai quali i aggiunge anche il forfait di Senad Lulic a sinistra. Nel ruolo di regista, sembra toccare di nuovo a Cataldi dopo il gol alla Spal di domenica. A sinistra, out anche Lukaku (fuori dalla lista Uefa), le opzioni si restringono al recuperato Durmisi e Caceres, con quest’ultimo favorito.

In attacco, nuova chance per il ‘Tucu’ Correa: “Noi vogliamo vincere tutte le partite, non pensiamo al primo o al secondo posto. Cerchiamo di vincere ed essere protagonisti”, ha spiegato alla vigilia l’argentino.

“Sapevo che ci sarebbe stata concorrenza – ha aggiunto parlando del suo buon momento – i miei compagni sono forti e la rosa e’ lunga. Sono tranquillo e cerco sempre di dare il massimo per farmi trovare pronto e per far vincere la Lazio”.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.