ROMA – Lazio-Napoli, sabato 18 agosto 2018 ore 20.30, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN attraverso PS4, Xbox, smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto; Immobile.

NAPOLI(4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Milik, Insigne.

Torna il campionato di Serie A

Sarà Chievo-Juventus, in programma il 18 agosto alle 18,30, il primo anticipo del campionato di calcio 2018/19. Lo ha deciso la Lega di Serie A, che ha diramato anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato. Sabato 18 agosto in campo anche il Napoli, ma alle 20,30: i partenopei sono attesi in casa della Lazio. Torino-Roma alle 18, è l’anticipo di domenica 19 agosto, mentre Atalanta-Frosinone è il posticipo di lunedì 20 (ore 20,30).

Sarà Fabrizio Pasqua di Tivoli ad arbitrare la prima partita della Serie A 2018-2019, Chievo-Juventus, che segnerà l’esordio di Cristiano Ronaldo nel massimo campionato italiano sabato prossimo alle 18. A dirigere Lazio-Napoli alle 20.30 di sabato sarà invece Luca Banti di Livorno. Per Sassuolo-Inter è stato designato Maurizio Mariani di Aprilia, mentre l’arbitro di Torino-Roma sarà Marco Di Bello di Brindisi.