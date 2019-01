ROMA – Ennesimo grave episodio di razzismo durante una partita di calcio in Italia. Cori antisemiti e a sfondo razzista sono stati intonati dalla curva nord laziale, non nuova a questi comportamenti (leggi qui e qui), nel corso della partita di Coppa Italia contro il Novara valida per gli ottavi di finale della competizione.

Lazio-Novara | I cori razzisti e antisemiti della curva laziale

Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati i cori “giallorosso ebreo” e “questa Roma qua sembra l’Africa“. Cori anche contro i Carabinieri. Allo stadio sono presenti 13 mila persone, i cori arrivano da un ristretto gruppo della curva e nel ‘semideserto’ degli spalti l’eco è evidente. L’arbitro Eugenio Abbatista, dopo essersi consultato con i suoi collaboratori, ha deciso di non sospendere la partita.

Quando va sospesa una partita per cori razzisti, il regolamento

Ma quando va sospesa una partita per cori razzisti? Lo ha spiegato Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, a Radio1 durante Radio anch’io sport: “Essere attenti a eliminare problemi di questo genere è triste ma va fatto. Con Gravina ci siamo confrontati, c’è già una normativa Uefa e Fifa che dice che quando ci sono cori razzisti o discriminatori a livello territoriale bisogna fare prima un annuncio pubblico, se continuano si ferma la gara e si rifa l’appello, se continuano si sospende e si rifa un altro annuncio, se si continua si va negli spogliatoi e la palla tocca all’ordine pubblico che può decidere la definitiva sospensione perchè diventa un problema di ordine pubblico”

La reazione dei social network ai cori razzisti e antisemiti dei laziali

“Cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord Laziale” SanSiro chiuso fino a Giugno ⚫️#LazioNovara — Gianlu ⓢ ⓘ ⓡ (@Gianlu_Sir) 12 gennaio 2019

Si vabbè ma non mettete sta foto in copertina, con gente che magari non ha nulla a che vedere coi cori razzisti! — Alessio Bazzo (@diariodivetta) 12 gennaio 2019

Qualcuno considera esagerato il proporre partite a porte chiuse per la Lazio sino a fine campionato?#facciamorete #noalrazzismo Lazio-Novara: cori razzisti e antisemiti dalla curva biancoceleste https://t.co/wkCs2Y7xi3 via @repubblica — Donato Emma #facciamorete (@DonatoEmma) 12 gennaio 2019