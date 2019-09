ROMA – La Lazio ha vinto contro il Parma e si è portata al quinto posto in classifica, a sette punti, al pari di Bologna e Atalanta. Ma la festa biancoceleste è stata rovinata dalla plateale lite in mezzo al campo tra Ciro Immobile e Simone Inzaghi. L’attaccante campano è stato sostituito al 63′, sul risultato di uno a zero per la Lazio con suo gol, per farlo riposare in vista del match di mercoledì prossimo contro l’Inter.

Ciro Immobile non l’ha presa per niente bene. Incurante delle telecamere, ha iniziato a gesticolare in maniera piuttosto chiara nei confronti di Inzaghi. Prima il gesto del vaffa, poi l’esclamazione continua “E’ assurdo, è assurdo…”. Dopo essere rientrato in panchina, Immobile ha continuato a esprimere il suo disappunto e Inzaghi lo ha affrontato dicendogli: “Bravo, bravo continua…”. Il tutto davanti alle telecamere di Sky Sport.

Lazio-Parma, il coro dei tifosi dopo la lite tra Immobile e Inzaghi.

Immediata la presa di posizione anche dei tifosi che hanno subito iniziato a cantare: “Ciro, Ciro…!”. Insomma, i tifosi biancocelesti sono dalla parte del loro bomber e non ci vuole molto a capire che molti di loro sono spesso in disaccordo con le scelte tattiche e con le sostituzioni fatte da Simone Inzaghi.

La verità è che la Lazio arrivava a questa partita con molto nervosismo perché è reduce da ben due sconfitte consecutive. La squadra allenata da Simone Inzaghi aveva perso in campionato contro la Spal ed in Europa League contro il Cluj, nella prima giornata della fase a gironi della competizione continentale.

In entrambi i casi, la Lazio era passata in vantaggio salvo poi farsi rimontare in maniera piuttosto clamorosa da avversari che erano inferiori dal punto di vista tecnico. Oggi la Lazio ha approcciato alla partita con la giusta mentalità. E’ passata in vantaggio con Immobile nel primo tempo e ha saputo chiudere il match nella ripresa con Marusic. Adesso i biancocelesti sono attesi dall’esame Inter, gara che servirà per misurare il reale valore della Lazio in chiave alta classifica.