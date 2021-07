Lazio, quando gioca? Il calendario delle amichevoli: il 7 agosto contro il Twente

Quando gioca la Lazio? La truppa di Maurizio Sarri giocherà la prossima amichevole sabato 7 agosto contro il Twente. La partita si giocherà alle 19.30 ed ancora non è chiaro se verrà trasmessa in televisione. Fin qui, lo ricordiamo, la Lazio ha giocato contro il Top 11 Cadore (10-0), il Fiori Barp Sospirolo (11-0), la Triestina (5-2) e l’ultima contro il Padova (1-1).

Quindi ricapitolando:

Lazio-Top 11 Cadore 10-0

Lazio-Fiori Barp Sospirolo 11-0

Lazio-Triestina 5-2

Lazio-Padova 1-1

Lazio, Maurizio Sarri: “Rivedere la gente qui mi ha fatto tornare l’entusiasmo”

“Per me è stato importante rivedere la gente intorno alla squadra, è stato bellissimo. Gli ultimi mesi da allenatore li ho fatti senza pubblico ed è stato molto triste. Rivedere la gente qui mi ha fatto tornare l’entusiasmo” lo ha detto Maurizio Sarri a Lazio Style Radio al termine del ritiro ad Auronzo di Cadore. “La gente locale considera la Lazio come la loro squadra. L’impatto è stato perfetto, così come il terreno d’allenamento e sono contento di quello che ho visto in queste settimane” ha concluso il tecnico biancoceleste.

Arrigo Sacchi e Sarri

“Spero che alla Lazio invece acquistino i giocatori di cui ha bisogno. Spero che riesca anche a convincere i giocatori a seguirlo. C’è una cosa di cui sono certo: Sarri è il calcio. L’unico dubbio è capire come si adatteranno i ragazzi: sono abituati a muoversi secondo altre idee, quelle che aveva Inzaghi. Si troveranno improvvisamente in un nuovo mondo, avranno bisogno della loro professionalità ma anche della loro umiltà. È una qualità fondamentale anche nella vita. Dovranno avere grande intelligenza e disponibilità ad ascoltare, è questo il requisitonecessario.Ma Sarri è un grandissimo maestro”.