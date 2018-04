Lazio-Roma 0-0, moviola: Radu espulsione giusta, Lucas Leiva ha rischiato il rosso

ROMA, STADIO OLIMPICO – Lazio e Roma hanno pareggiato per zero a zero, andiamo ad analizzare i principali episodi da moviola del derby.

La moviola di Lazio-Roma 0-0

Partiamo dall’episodio più importante, l’espulsione di Radu è giusta. Ha rimediato due cartelli gialli netti, il primo al 39′ per aver trattenuto Schick e il secondo al 79′ per aver commesso un fallo netto ai danni di Under.

Poteva starci il cartellino rosso anche per Lucas Leiva. Il mediano brasiliano è stato ammonito all’11’ per aver steso Dzeko e avrebbe potuto prendere il secondo al 33′ per una entrata da dietro ai danni di Strootman.

Nel finale di partita, al 91′, Marusic ha rischiato grosso perché ha toccato Stephan El Shaarawy nell’area di rigore della Lazio. L’attaccante della Roma è riuscita a calciare ugualmente verso la porta e Marusic non è stato sanzionato con il calcio di rigore.

La Roma ha chiesto un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Radu su cross di Bruno Peres ma in realtà la sfera è stata colpita con la coscia.

La coreografia della Curva Nord per il derby

La coreografia della Curva Sud per il derby

La Curva Nord della Lazio nel momento della lettura delle formazioni

La Curva Sud della Roma nel momento della lettura delle formazioni