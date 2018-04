ROMA, STADIO OLIMPICO – Il derby della Capitale tra Lazio e Roma ha regalato spettacolo in campo, nonostante lo zero a zero finale, ma soprattutto sugli spalti dove entrambe le tifoserie hanno sfoggiato due coreografie ad effetto.

La coreografia della Curva Nord e quella della Curva Sud

“Una Lupa i gemelli nutre… e si chiama Roma la sovrana del mondo”: questo il testo della coreografia sfoggiata dalla Curva Sud nel corso del derby di stasera contro la Lazio.

Enorme ‘1900′, anno di nascita della ss Lazio, e telo con l’aquila in mezzo. La coreografia esposta dalla Curva Nord ha raccolto molti consensi sui social.

La coreografia esposta dalla Curva Nord mostra la seguente didascalia: “Ciò che nasce puro più grande vivrà”.

La coreografia della Curva Nord per il derby

La coreografia della Curva Sud per il derby

La Curva Nord della Lazio nel momento della lettura delle formazioni

La Curva Sud della Roma nel momento della lettura delle formazioni