Le parole di Ruggiero Rizzitelli prima del derby, i calciatori della Lazio pare se le siano legate al dito. L’ex attaccante della Roma in settimana aveva parlato della stracittadina come di un amichevole con una piccola squadra. Un’affermazione che, pochi minuti dopo la disfatta giallorossa di ieri sera, è tornata a galla, tirata in ballo proprio dai calciatori della Lazio.

I giocatori della Lazio ricordano le parole di Rizzitelli dopo la vittoria nel derby

Nei giorni scorsi Rizzitelli, ex Roma dal 1988 al 1994, aveva acceso la partita prendendo in giro i cugini laziali: “Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi“. Le parole dell’ex giallorosso non sono passate evidentemente inosservate, considerando la prova che gli uomini di Simone Inzaghi hanno messo in campo.

Uno dei primi è stato Felipe Caicedo. Dopo il derby vinto in maniera schiacciante dalla Lazio per 3 a 0, l’attaccante ecuadoriano ha voluto rispondere alla provocazione di Rizzitelli tramite Twitter: “Meno male che era un’amichevole ragazzi”. Gli fa eco Danilo Cataldi, che in una storia Instagram ha scritto: “Piccola squadra… amichevole”. Altro chiaro riferimento alle parole di Rizzitelli. Anche il portierone spagnolo Pepe Reina ha voluto rispondere all’ex calciatore giallorosso. L’ex Liverpool e Napoli ha taggato Rizzitelli su un post Instagram con la frase “Grazie per la carica, amico”. (fonte CORRIERE DELLO SPORT)