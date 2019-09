Lazio Roma cori mamma Zaniolo Romanista ebreo

ROMA – Fumogeni, cori e bandiere a Ponte Milvio, al centro della Capitale, dove si ritrovati alcune decine di ultras della Lazio diretti allo stadio per il derby in programma alle 18.

“La mamma di Zaniolo è una p…”, questo il coro intonato a più riprese contro la mamma del giocatore della Roma. Fischi si sono sollevati da un gruppo di supporter biancocelesti al passaggio di un blindato della polizia. I tifosi stanno intonando cori contro i giallorossi e alcuni stanno accendendo fumogeni blu. Tutta l’area dello stadio Olimpico è presidiata dalle forze dell’ordine. Il piano sicurezza è scattato già ieri sera con bonifiche e controlli.

“Romanista ebreo…”. Questo il coro intonato da un gruppetto di tifosi laziali che, da Ponte Milvio, si stanno avvicinando allo stadio Olimpico dove questa sera alle 18 è previsto il derby della Capitale. Nella piazza è stato anche esploso un petardo, mentre continua l’afflusso dei supporter biancoazzurri verso lo stadio.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Roma con le scelte di Simone Inzaghi e Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese è stato costretto a questa formazione ufficiale perché nel riscaldamento si è fatto male Zappacosta. Altrimenti l’ex calciatore del Chelsea sarebbe stato il terzino destro titolare della Roma e Florenzi avrebbe giocato come attaccante sinistro. Al posto di Zappacosta, è stato schierato Florenzi come terzino destro e Justin Kluivert come attaccante di sinistra. Nessuna sorpresa o defezione tra le fila biancocelesti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A DISP.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo ALL.: Inzaghi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. A DISP.: Mirante, Fuzato, Smalling, Juan Jesus, Çetin, Santon, Veretout, Diawara, Pastore, Antonucci, Schick ALL.: Fonseca.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata (fonte Agi).