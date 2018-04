ROMA – Anche per gli Actual il Derby rappresenta una partita a sé con l’inevitabile speranza dei tifosi romanisti di una vittoria dei giallorossi dopo l’exploit contro il Barcellona in Champions League anche se, come da tradizione, la stracittadina della capitale resta sempre una partita aperta a qualsiasi risultato nella quale previsioni e pronostici di azzerano al momento del calcio di inizio.

Lorenzo e Leonardo con questo video descrivono il tifo e la forza surreale dei tifosi della capitale.

Insomma dell’addio di Totti che ancora rimane impresso come un ricordo indelebile nella memoria dei tifosi romanisti e dei possibili scenari del finale di stagione che per la Roma, a dispetto di quanto avveniva solo poche settimane fa, si prospetta avvincente tra una finale di Champions da conquistare e un piazzamento in campionato da consolidare alle spalle di Juventus e Napoli.

Chi sono gli ACTUAL

Gli Actual (Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci) sono un duo romano di attori, registi e sceneggiatori.

Il primo loro successo sul web è la video parodia di Mafia Capitale: “Romanzo Capitale”, il video riprendeva in chiave ironica una scena cult del film “Romanzo Criminale” di Michele Placido tra Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart, con dinamiche diverse. Ma è nel video seguente che gli Actual spopolano su internet: “Romanzo Quirinale”, la video parodia sulle elezioni del presidente della Repubblica (con le partecipazioni di Francesco Pannofino e Massimo Ferrero), è un nuovo boom.

Un altro grande successo gli Actual lo otterranno con il video “Pronto Lotito”, che riguarderà il rinvio da parte del presidente bianco celeste del derby capitolino tra Roma e Lazio. Brevi sketch in cui i protagonisti riusciranno a farsi spostare qualsiasi impegno, solo con una semplice telefonata al patron della Lazio.

Successivamente è il turno de “Lo Chiamavano Chef Rubio” parodia del film “Lo Chiamavano Jeeg Robot” e che vede protagonista lo chef street food più amato della televisione, Chef Rubio. Video che ha anche uno scopo sociale, quello della sensibilizzazione contro lo spreco di cibo.

Gli Actual, dopo altri video di successo tra cui:

– “Il Traffico di Roma” che ha raggiunto le 848.000 visualizzazioni

– “L’aperitivo di Roma” 824.000 visualizzazioni

– “Un Mondo Senza Ansia” 861.000 visualizzazioni

– “La Settimana di Lavoro” 860.000 visualizzazioni

– “La Donna che fa la Carbonara” 675.000 visualizzazioni

– “Le Note Vocali Lunghe” 526.000 visualizzazioni

– “Natale a Roma Nord” 413.000 visualizzazioni

e tanti altri visibili sulla pagina Facebook ACTUAL, esplodono definitivamente sul web grazie alla trilogia “Rimorchiare a Roma Nord”, “Rimorchiare a Roma Sud” e “Rimorchiare a Roma Centro”.

Con circa 7 milioni di views hanno letteralmente fatto impazzire la capitale: “Un Top è un Daje che ha fatto il soldi” è la frase trend tra i ragazzi romani. Seguono video di successo come “Ostia vs Fregene”, “Top vs Daje”, “Romanji”.

Lo spin-off di punta degli Actual è Serie Romanista, un progetto seriale che si ripropone di raccontare un microcosmo interamente apparentato da un’unica passione: l’ A.S. Roma. Ogni episodio è legato a un evento specifico riguardante la squadra giallorossa. E’ la prima web serie dedicata ai tifosi di una squadra di calcio. La serie, già dai primi episodi caricati su Facebook e YouTube regitra il consenso dei tifosi giallorossi. Ad oggi i video di Serie Romanista registrano più di 6 milioni di visualizzazioni e vedono le partecipazioni di attori ed eponenti del mondo romano e romanista come Ricky Memphis, Francesco Montanari (“Il Libanese” in Romanzo Criminale – La Serie), Primo Reggiani, Riccardo De Filippis (“Scrocchiazeppi” in Romanzo Criminale – La Serie), Matteo Vespasiani (attuale speaker dell’A.S. Roma all’Olimpico), Carlo Zampa (Speaker storico dell’A.S. Roma all’Olimpico), Davide Moscardelli (icona “Bomber” sui social network, ora calciatore e capitano dell’Arezzo), Roberto Ciufoli, Vincent Candela (campione d’italia e campione del mondo di calcio con la Francia).

