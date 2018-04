ROMA, STADIO OLIMPICO – Lazio batte Sampdoria 4-0 (2-0). Le pagelle e gli highlights della partita.

Le pagelle

Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6.5, Caceres 6, De Vrij 7, Radu 7, Marusic 6.5, Parolo sv (19′ st Lukaku 6), Leiva 6.5 (42′ st Di Gennaro sv), Milinkovic 7.5, Lulic 7, Felipe Anderson 6.5 (34′ st Nani 6.5), Immobile 7. (23 Guerrieri, 55 Vargic, 15 Bastos, 27 Ramos, 13 Wallace, 11 Crecco, 8 Basta, 66 Jordao, 20 Caicedo). All.: Inzaghi 7.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 6, Bereszynski 5, Andersen 5, Ferrari 5, Strinic 4.5, Barreto 6, Torreira 5.5, Praet 5.5, Ramirez 5 (21′ st Linetty 5), Caprari 5 (8′ st Kownacki 5), Zapata 5.5 (15′ st Quagliarella 5). (72 Belec, 92 Tozzo, 26 Silvestre, 19 Regini, 7 Sala, 28 Capezzi, 41 Verre, 11 Alvarez). All.: Giampaolo 5.

Arbitro: Orsato di Schio 6.5. Reti: nel pt 32′ Milinkovic, 43′ De Vrij; nel st 40′ e 43′ Immobile. Angoli: 8-4 per la Lazio. Recupero: 1′ e 0′. Ammoniti: Leiva, Praet e Torreira per gioco falloso. Spettatori: 40.000. Var: 0.

** I GOL – 32′ pt: Radu crossa verso il centro dell’area. Milinkovic batte la marcatura di Strinic e colpisce di testa in tuffo. Viviano tocca ma non basta. – 43′ pt: Sull’angolo battuto da Felipe Anderson, De Vrij surclassa Strinic e di testa schiaccia in rete il 2-0.

– 40′ st: Milinkovic-Savic, dalla destra, mette un pallone solo da spingere in rete per Immobile. Il 3-0 è servito. – 43′ st: Nani ruba un pallone a Ferrari e serve in contropiede Immobile che, solo davanti a Viviano, non può sbagliare.

Gli highlights