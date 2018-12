ROMA – Lazio-Sampdoria, partita valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva da Dazn l’otto dicembre alle ore 20.30. La partita sarà visibile anche in diretta streaming sulle smart tv compatibili con l’app Dazn.

La Lazio insegue il Milan. I biancocelesti vogliono il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. La Sampdoria sogna la qualificazione in Europa League e per questo motivo cercherà di fare punti a Roma.

Questa la programmazione completa della 15^giornata della Serie A TIM in diretta esclusiva su Sky:

VENERDI’ 7 DICEMBRE

ore 20.30

Juventus-Inter Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra).Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Giovanni Guardalà e Andrea Paventi; per i collegamenti con Sky Sport 24 Matteo Barzaghi e Francesco Cosatti

SABATO 8 DICEMBRE

ore 15

Napoli-Frosinone Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Pellegrini, bordocampo Massimo Ugolini

ore 18

Cagliari-Roma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Paolo Assogna

DOMENICA 9 DICEMBRE

ore 15

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Udinese-Atalanta Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Dario Massara; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina Presello

Diretta Gol Davide Polizzi

ore 15

Parma-Chievo Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 384 (digitale terrestre)

telecronaca Geri De Rosa; commento Katia Serra; bordocampo Marco Nosotti

Diretta Gol Antonio Nucera

ore 18

Genoa-Spal Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

telecronaca Federico Zancan; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Massimilano Nebuloni

ore 20.30

Milan-Torino Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra).

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Peppe Di Stefano, Alessandro Alciato; per i collegamenti con Sky Sport 24 Manuele Baiocchini.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.