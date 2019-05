ROMA – Polemiche senza fine prima e dopo Lazio-Atalanta. L’arena ideale di queste polemiche sono i social network dove impazzano teorie complottiste che non sono supportate da nessun dato certo. Prima di Lazio-Atalanta a Ranieri è stato chiesto se temeva che la Lazio si sarebbe scansata contro l’Atalanta. Ranieri non ha avanzato “pronostici”, ha detto solamente “così fu”, ovvero secondo lui la Lazio si scansò nel 2010 agevolando l’Inter nella corsa scudetto contro la sua Roma.

Lazio-Atalanta, polemiche feroci prima e dopo la partita. Ecco cosa è successo.

Quel suo “così fu” ha scatenato un putiferio. La Lazio ha chiesto l’intervento della Lega Calcio con il capo ufficio stampa Stefano De Martino e con il portavoce Arturo Diaconale mentre Simone Inzaghi si è rifiutato di commentare dicendo di pensare al campo. Anche Gasperini ha risposto con particolare durezza a Ranieri accusandolo di avere come bersaglio l’Atalanta. In altre parole, secondo Gasperini, Ranieri voleva destabilizzare l’Atalanta con quelle dichiarazioni su Lazio-Inter del 2010.

Sta di fatto che oggi l’Atalanta ha dominato e vinto sul campo della Lazio mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Come detto in precedenza, sui social si grida al complotto. Sono state create numerose vignette, eccone alcune riportate sia dal Corriere dello Sport che dalla Gazzetta dello Sport, che puntano il dito contro la Lazio accusandola di essersi scansata.

Altri gridano addirittura al baratto prendendo ispirazione da quanto detto da Gasperini al termine di Lazio-Atalanta: “Per me la qualificazione alla Champions League è più importante della conquista della Coppa Italia”. Insomma, secondo questi utenti dei social, l’Atalanta avrebbe barattato il successo di oggi con la Coppa Italia, che secondo loro andrà alla Lazio. Ma, come detto sopra, sono solamente chiacchiere e polemiche da bar che non hanno alcun riscontro scientifico.