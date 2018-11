ROMA – Lazio-Spal è il lunch match dell’undicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, domenica 4 novembre alle ore 12.30.

Le due squadre sono reduci da pesanti sconfitte interne. La Lazio ha perso zero a tre contro l’Inter (gol di Marcelo Brozovic e doppietta di uno scatenato Mauro Icardi), la Spal è stata sconfitta nella sfida per non retrocedere contro il Frosinone. La squadra di Ferrara, dopo un sorprendente inizio di campionato, ha perso alcuni colpi e adesso deve trovare nuovi risultati positivi per allontanare la zona calda della classifica.

La Lazio è quarta e deve difendere la zona Champions dall’assalto di Roma e Milan.

Dove vedere in TV e streaming Lazio-SPAL

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, laptop e PC per tutti gli abbonati.

