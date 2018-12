Lazio, striscione dei tifosi per Daniele Belardinelli: «Un ultras non muore mai»

ROMA – “Un ultras non muore mai… Daniele con noi”. Circa un centinaio di tifosi della Lazio si sono riuniti a Ponte Milvio prima di Lazio-Torino, partita valida per l’ultimo turno natalizio del campionato italiano di calcio di Serie A, ricordando così in uno striscione Daniele Belardinelli, il tifoso dell’Inter morto durante gli scontri precedenti a Inter-Napoli di mercoledì scorso.

Lo striscione dei tifosi della Lazio per Daniele Belardinelli

🗞 Lazio, striscione dei tifosi per Belardinelli: «Un ultras non muore mai» 📰 L’appello della mamma di Daniele, morto durante gli scontri prima di Inter-Napoli: «Non lo giustifico ma vi chiedo di lasciarlo in pace»https://t.co/GgYA0X183S — Serie A News (@SerieANewsUN) 29 dicembre 2018

dopo lo striscione vs Pallotta altri idioti https://t.co/lGl7VPBTYB — Andrea Picchi – Official Account (@andyasroma83) 29 dicembre 2018

