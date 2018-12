ROMA, STADIO OLIMPICO – Serie A, partita valida per il campionato italiano di calcio. Lazio e Torino 1-1 (0-1). Lazio (3-4-2-1): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (12′ st Leiva), Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic, Correa (19′ st Wallace), Luis Alberto (40′ st Caicedo), Immobile. (23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 5 J. Lukaku, 15 Quissaniga, 25 Badelj, 32 Cataldi, 96 Murgia). All.: S. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo (6′ st Moretti, 38′ st Lyanco), Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Baselli (27′ st Lukic), Rincon, Meité, Ansaldi, Iago Falque, Belotti. (1 Ichazo, 25 Rosati, 34 Ola Aina, 36 Gleison Bremer, 6 Soriano, 21 Berenguer, 27 Parigini, 11 Zaza, 20 Edera). All.: Mazzarri.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Reti: nel pt 47′ Belotti su rigore; nel st 17′ Milinkovic-Savic. Angoli: 7-3 per la Lazio. Recupero: 3′ e 5′. Espulsi: nel st 41′ Marusic per proteste; 45′ Meité per gioco scorretto. Ammoniti: Djidji, Correa, Luiz Felipe, Luis Alberto, Lukic, Rincon, Izzo e Leiva per gioco scorretto. Spettatori: 28.000.

Video gol e highlights da YouTube e Twitter

الدوري الإيطالي : لاتسيو 0 × 1 تورينو .. بيلوتي من ضربة جزاء .. #LazioTorino pic.twitter.com/6vr41LCJm3 — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 29 dicembre 2018

الدوري الإيطالي : لاتسيو 1 × 1 تورينو .. الهدف الأول للاتسيو .. #LazioTorino pic.twitter.com/AdcRMKFuwt — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 29 dicembre 2018

