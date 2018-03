ROMA – Prima i cori contro l’arbitro Giacomelli, poi la decisione di abbandonare lo stadio.

In Lazio-Torino, in corso allo stadio Olimpico, la parte di tifo più calda dei biancocelesti decide di lasciare l’impianto in segno di protesta contro l’arbitro di Trieste, reo di aver espulso Immobile per una testata a Burdisso e non aver invece concesso un rigore ai biancocelesti poco prima per fallo di mano di Iago Falque.

In questo momento la Curva Nord appare riempita solo per la metà superiore, mentre la parte solitamente occupata dagli Irriducibili è rimasta vuota.