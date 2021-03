Lazio-Torino non si gioca. Tare imita Agnelli: “Rispettato il protocollo”. Ora lo 0-3 a tavolino, poi il ricorso (foto ANSA)

Lazio-Torino non si gioca. Il fischio d’inizio era in programma alle ore 18.30 di oggi 2 marzo ma i granata sono rimasti bloccati dall’ordinanza della Asl dopo i casi di positività al Covid.

La Lega però, con il protocollo in mano, non ha rinviato la partita. I biancocelesti si sono così presentati allo stadio Olimpico dove erano presenti anche gli arbitri.

Alle 19.15, 45 minuti dall’inizio programmato della partita, ci sarà il triplice fischio finale. In seguito sarà il Giudice Sportivo a decretare, con tutta probabilità, il 3-0 a tavolino per la Lazio.

Il precedente di Juventus-Napoli

Una situazione identica a quella capitata a settembre quando il Napoli non partì per Torino dove doveva affrontare la Juve. Pochi giorni dopo arrivò lo 0-3 a tavolino e il -1 di penalizzazione per gli azzurri. Solo dopo il ricorso della società campana, entrambe le sanzioni furono annullate.

E come allora, quando il presidente della Juve Andrea Agnelli pronunciò la famosa frase “il protocollo è chiaro e noi seguiamo le regole”, anche il ds della Lazio Igli Tare ha imitato il suo collega: “La Lazio rispetta il protocollo, siamo qui per giocare. Il campionato va rispettato, quando ci sono questi momenti gli interessi dovrebbero essere messi da parte, per quello che ci riguarda noi siamo qui e aspettiamo”.

Poco prima erano arrivare le parole del presidente granata Urbano Cairo: “La decisione della Lega di non rinviare Lazio-Torino, in programma oggi pomeriggio, si commenta da sola. Io non credo che il calendario del campionato di Serie A si difenda ignorando le realtà oggettive. Adesso vediamo cosa succede. È evidente che faremo ricorso. Faremo tutti i ricorsi possibili”.

Dopo lo 0-3 a tavolino la partita sarà rigiocata?

Adesso lo scenario più probabile per Lazio-Torino, è che venga presa la strada di Juventus-Napoli. Dopo lo 0-3 a tavolino i granata avanzeranno un ricorso che sarà accolto dalla giustizia sportiva con effetto chiaro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la gara si recupererà ad aprile, probabilmente il 7.