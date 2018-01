Lazio-Udinese diretta, formazioni ufficiali dalle 18.15 (Serie A)

ROMA – Lazio-Udinese, recupero del campionato di Serie A alle ore 18.30.

Probabili formazioni di Lazio–Udinese. Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha, 22 Caceres, 3 de Vrij, 26 Radu, 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic, 18 Luis Alberto, 10 Felipe Anderson. (55 Vargic, 23 Guerrieri, 4 Patric, 27 Luiz Felipe, 13 Wallace, 15 Bastos, 8 Basta, 96 Murgia, 30 Jordao, 5 Lukaku, 7 Nani, 20 Caicedo). All.: S. Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Milinkovic-Savic, Leiva, Lulic. Indisponibili: Di Gennaro e Immobile.

Udinese (3-5-2): 1 Bizzarri, 17 Nuytinck, 5 Danilo, 3 Samir, 19 Stryger Larsen, 72 Barak, 23 Hallfredsson, 14 Jankto, 97 Pezzella, 10 De Paul, 20 Maxi Lopez. (22 Scuffet, 67 Pizzignacco, 4 Angella, 63 Caiazza, 25 Donadello, 99 Balic, 6 Fofana, 21 Pontisso, 13 Ingelsson, 18 Periva). All.: Oddo.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Barak. Indisponibili: Ali Adnan, Behrami, Lasagna, Widmer. Arbitro: Banti di Livorno. Quote Snai: 1,53; 4,25; 6,25.

“Sono sempre stato molto legato all’ambiente laziale per gli anni vissuti e per quello che ho trascorso, pertanto ho un ricordo particolarmente bello, soprattutto per essere cresciuto dal punto di vista umano”. Lo ha dichiarato oggi, nella consueta conferenza stampa della vigilia, l’allenatore dell’Udinese, Massimo Oddo, che tornerà all’Olimpico, ma da avversario, seduto sulla panchina bianconera, in occasione del recupero di campionato. “La Lazio è una squadra molto forte, che gioca un ottimo calcio e lotta per obiettivi importanti, com’è giusto che sia”, ha aggiunto Oddo, inquadrando il prossimo avversario che dovrà affrontare ancora con l’infermeria piena. Alle assenze di Ali Adnan, Behrami e Widmer, si aggiunge ora anche quella di Lasagna, “che ha preso un pestone e non verrà con noi a Roma. La nota positiva è che abbiamo recuperato Angella: sicuramente non partirà da titolare, ma sarà in panchina”, ha aggiunto il tecnico.

