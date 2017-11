Lazio-Vitesse streaming – diretta tv, dove vederla (Europa League)

Lazio-Vitesse, partita valida per la fase a gironi di Uefa Europa League, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Lazio-Vitesse CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – Lazio-Vitesse (orario 19.00), partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming, ma solo per abbonati Sky, su SkyGo.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-1-1): Vargic; Bastos, Luiz Felipe, Patric; Basta, Parolo, Crecco, Murgia, Lukaku; Nani; Palombi.

Vitesse (4-3-3): Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foors; Rashica, Matavz, Linssen.

