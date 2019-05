LeBron James, azionista del Liverpool, esulta su Instagram: “Notte speciale”

LOS ANGELES – Fra i tanti messaggi che esaltano l’impresa del Liverpool contro il Barcellona, c’è anche quello di LeBron James. L’asso dei Los Angeles Lakers, pochi minuti dopo la fine della sfida di Alfield, che ha proiettato il Liverpool in finale di Champions, ha lanciato un tweet sull’account ufficiale dei ‘Reds’: “Che nottata speciale!!! Andiamo in finale di Champions League!!!”.

“Nottata straordinaria per i Reds. Wow”, fatta seguire dal classico hashtag #YNWA (You’ll Never Walk Alone, che è il coro dei tifosi del Liverpool. James non è solo tifoso del Liverpool, ma anche dirigente: quando la proprietà del Liverpool passò nelle mani del gruppo Fenway Sports Partners (fra il 2010 e il 2011), LeBron scelse di investire una parte del proprio patrimonio per acquistare una quota del 2% delle azioni del club inglese.

LeBron James è uno dei giocatori della NBA più forte di tutti i tempi. Alcuni lo accostano addirittura al più grande di tutti, Michael Jordan.

LeBron James è stato selezionato con la prima scelta assoluta al Draft NBA 2003 dai Cleveland Cavaliers e nominato NBA Rookie of the Year nel 2004; ha vinto il premio come NBA Most Valuable Player per quattro volte (nel 2009, 2010, 2012 e 2013) e tre titoli NBA (nel 2012 e nel 2013 con i Miami Heat e nel 2016 con i Cleveland Cavaliers), venendo eletto tutte e tre le volte NBA Finals Most Valuable Player.

Con la Nazionale statunitense ha partecipato a tre Olimpiadi, vincendo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004 e la medaglia d’oro sia alle Olimpiadi di Pechino 2008 che a quelle di Londra 2012.

