LeBron James a Ibrahimovic, stoccata in replica. Con garbo, col sorriso, ma la risposta è pungente: la stella assoluta del basket Nba non lascia correre, nemmeno se a stuzzicarlo è Zlatan Ibrahimovic.

Qualche tempo fa, lo svedese non si era fatto pregare commentando negativamente il coinvolgimento in cause politiche degli atleti che si sono fatti un nome. Il bersaglio era LeBron, che si batte senza posa contro il razzismo in America.

LeBron James a Ibrahimovic: “Non sopporta che faccio politica: non era lui quello degli svedesi razzisti?”

LeBron James non si è tirato indietro. Del resto il suo motto – ci ricorda la Gazzetta dello Sport – è “More than athlet”, più di uno sportivo.

Deve essersi documentato, perché non gli è sfuggita la denuncia da parte di Zlatan, figlio di immigrati slavi, del razzismo sistemico che circola in Svezia contro di lui. Solo due anni fa.

“Non era stato lui, quando era tornato in patria, a dire che sentiva un certo tipo di razzismo in campo solo perché il suo cognome era diverso da quello degli altri? Era lui, giusto?”.

Domanda retorica, ovvio, senza peraltro mai citarne il nome. Era intervistato su Zoom dopo la vittoria con i Portland Trail Blazers.

E, in effetti. La condanna di Ibrahimovic sembrava senza appello.

Quando Ibra diceva della Svezia, “razzismo sistematico”

“E’ razzismo sistematico, non diretto ma sistematico. Se possono scegliere tra difendermi e attaccarmi, scelgono di attaccarmi – aveva accusato Ibra -.

Lo fanno perché mi chiamo Ibrahimovic e non Andersson o Svensson. Se mi chiamassi Andersson o Svensson, credetemi, mi difenderebbero a prescindere, anche se rapinassi una banca. Mi difenderebbero e basta, perché quello che ho fatto io non l’ha mai fatto nessuno”.

Lottare per il rispetto dei propri diritti è fare politica. Ma se vogliamo restare sul piano macho-infantile dello scontro fra Supereroi, occhio, perché LeBron è parecchio più grosso anche di Lukaku…