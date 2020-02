LOS ANGELES (STATI UNITI) – LeBron James ha omaggiato Kobe Bryant replicando una sua famosissima schiacciata a 19 anni di distanza. LeBron James è stato ingaggiato dai Lakers per far tornare grande la squadra di Los Angeles che ai tempi di Kobe Bryant ha vinto ben cinque anelli.

Così King James ha scelto lo stesso canestro dello Staples Center per replicare la prodezza del Black Mamba. Il risultato finale è strepitoso, i loro canestri sono praticamente identici. Nonostante la difficoltà del gesto tecnico, le schiacciate di Kobe Bryant e di LeBron James sono perfettamente uguali.

LeBron James, l’omaggio a Kobe Bryant (video in fondo all’articolo).

Il primo anno di LeBron James ai Lakers è stato ottimo dal punto di vista delle sue statistiche individuali ma non per i risultati ottenuti con la squadra che non è riuscita a qualificarsi ai playoff.

Quest’anno la musica sembra cambiata. Con l’arrivo di Davis, i Lakers hanno aggiunto un’altra star che sta facendo la differenza al pari di LeBron. I Lakers sono primi ad Ovest e quasi sicuramente torneranno ai playoff per poi giocarsi il titolo NBA con le migliori squadre del mondo.

Il video YouTube con le magie di LeBron James e di Kobe Bryant. Dopo 19 anni, LeBron James è riuscito a riprodurre perfettamente la celebre schiacciata dell’ex fuoriclasse dei Los Angeles Lakers scomparso tragicamente in un incidente in elicottero con la figlia Gianna Maria.