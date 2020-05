LeBron James: “Michael Jordan? Per me è stato sempre un Black Jesus” (foto Ansa)

LOS ANGELES (STATI UNITI) – In America e sui social non si parla di altro che di “The Last Dance“, la serie di Netflix che ha raccontato le gesta di Michael Jordan.

Sull’argomento si è pronunciato anche LeBron James, fuoriclasse che viene spesso messo a paragone con Jordan.

LeBron James non ha dubbi: “Per me Michael Jordan è Black Jesus”.

Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha parlato di Michael Jordan nel corso dello show “Uninterrupted WRTS After Party”.