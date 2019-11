LECCE – Lecce-Cagliari, posticipo della tredicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, è a forte rischio rinvio a causa del maltempo. A pochi minuti dall’inizio della gara, la palla non rimbalza e da regolamento in questi casi la partita va rinviata. Poco fa, è anche saltato l’impianto di illuminazione dello stadio di Lecce ma per fortuna il guasto è già stato riparato.

Si tratta di una gara molto importante per entrambe le squadre. Il Lecce ha bisogno di conquistare punti salvezza, mentre il Cagliari deve rispondere alla vittoria della Roma per portarsi nuovamente in zona Champions. In questo momento, il Lecce è 17esimo a più uno sul Genoa, a più due sulla Spal e a più tre sul Brescia ultimo in classifica.

Il Cagliari è quinto in classifica, a più due sull’Atalanta e a più quattro sul Napoli. I sardi sono a meno uno dalla Roma e a meno tre dalla Lazio. In caso di vittoria, il Cagliari scavalcherebbe di nuovo la Roma ed aggancerebbe la Lazio al terzo posto in classifica, in piena zona Champions League. I sardi stanno disputando un campionato straordinario grazie alle grandi prestazioni di Radja Nainggolan, Giovanni Simeone e Marko Rog.