Racing Fondi-Lecce Sportube: diretta live streaming, ecco come vedere la partita

Racing Fondi-Lecce in streaming, diretta live dalle 16:30 su Sportube tv – Lega Pro Channel, gruppo Eleven Sports: ecco come vedere la partita, gara della sedicesima giornata del girone C di serie C 2017-18. Stadio Domenico Purificato di Fondi.

Per vedere la diretta streaming di Racing Fondi-Lecce, basta cliccare su questo link che porta al sito di Sportube.tv-Lega Pro Channel, la web tv che trasmette tutte le dirette e gli highlights del campionato di Serie C 2017-18.

Anche quest’anno il servizio è a pagamento, gratuito solo per le partite di Coppa Italia, per le quali basta solo attivare un account Sportube. Come prima cosa è quindi necessario registrarsi (gratuitamente, e basta farlo una volta sola) sul sito di Sportube, tramite social network o compilando online un modulo di registrazione.

Come funziona Sportube a pagamento? La singola partita costa 2,90 euro. Ci sono poi due pacchetti. L’intero campionato in casa e in trasferta della propria squadra del cuore costa 39,90 euro. Il pacchetto trasferta, con solo le gare fuori casa della propria squadra, costa 29,90 euro.

Anche RaiSport e Sportitalia hanno raggiunto un accordo per trasmettere le partite della Serie C nelle stagioni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020.

La Rai si è aggiudicata il “Pacchetto Nazionale 1“, con un’offerta, corrispondente al prezzo minimo, di 650 mila euro a stagione per un totale di 1,95 milioni di euro, mentre Sportitalia si è aggiudicata il “Pacchetto Nazionale 2“, con un’offerta superiore al prezzo minimo fissato dalla Lega Pro, che era di 150mila euro per la prima stagione, 175mila euro per la seconda e 200mila euro per la terza.

CLASSIFICA GIRONE C SERIE C. Lecce 36 punti; Catania 31; Trapani 28; Rende e Siracusa 23; Monopoli e Virtus Francavilla 22; Bisceglie 19; Catanzaro* e Matera (-1) 18; Juve Stabia e Reggina 17; Cosenza 15; Racing Fondi e Sicula Leonzio* 14; Casertana e Fidelis Andria 13; Paganese 11; Akragas 9.

* = 1 partita in meno

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE C SERIE C.

7 reti Genchi (Monopoli; 2 rigori).

6 reti Di Piazza (Lecce), Saraniti (V. Francavilla; 1 rigore).

5 reti Alfageme (Casertana), Curiale (Catania), Scaringella (Fidelis Andria), Paponi (Juve Stabia; 1 rigore), Caturano (Lecce; 1 rigore), Nolè (Racing Fondi; 1 rigore), Bianchimano (Reggina), Catania (Siracusa; 2 rigori), Murano (Trapani; 1 rigore).

4 reti Jovanovic (Bisceglie; 1 rigore), Lodi (Catania; 3 rigori), Letizia (Catanzaro; 1 rigore), Casoli (Matera), Giovinco (Matera; 3 rigori), Cesaretti (Paganese), Scarpa (Paganese; 3 rigori), Bollino (Sicula Leonzio; 1 rigore), Scardina (Siracusa), Evacuo (Trapani), Reginaldo (Trapani).

3 reti Salvemini (Akragas; 1 rigore), Mazzarani (Catania), Russotto (Catania), Cunzi (Catanzaro), Bruccini (Cosenza), Mungo (Cosenza), Curcio (Fidelis Andria), Simeri (Juve Stabia; 1 rigore), Mancosu (Lecce), Torromino (Lecce), Paolucci (Monopoli), Sarao (Monopoli), Talamo (Paganese), Rossini (Rende), Arcidiacono (Sicula Leonzio; 2 rigori), Silvestri (Trapani).

2 reti Longo (Akragas; 1 rigore), Azzi (Bisceglie; 1 rigore), Partipilo (Bisceglie), Petta (Bisceglie), Carriero (Casertana), Galli (Casertana), Infantino (Catanzaro; 1 rigore), Zanini (Catanzaro), Mendicino (Cosenza), Barisic (Fidelis Andria), Lattanzio (Fidelis Andria), Minicucci (Fidelis Andria), Allievi (Juve Stabia), Mastalli (Juve Stabia), Riccardi (Lecce), Tsonev (Lecce), Strambelli (Matera), Mercadante (Monopoli), Regolanti (Paganese), Lazzari (Racing Fondi), Marino (Reggina), Porcino (Reggina), Sciamanna (Reggina), Actis Goretta (Rende; 1 rigore), Vivacqua (Rende), D’Angelo (Sicula Leonzio), Liotti (Siracusa), Mancino (Siracusa), Sandomenico (Siracusa), Fazio (Trapani), Maracchi (Trapani), Pagliarulo (Trapani), Ayina (V. Francavilla), Sicurella (V. Francavilla).