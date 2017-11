ROMA – Slitta ancora l’elezione della governance della Lega Serie A. Dopo l’assemblea lasciata aperta lunedì, non sono bastate le trattative di ieri e altre tre ore di riunione oggi per sbloccare l’impasse. Secondo quanto filtra, i venti club hanno scartato per il momento l’ipotesi di un presidente pro tempore. Si ritroveranno giovedì 7 dicembre per un nuovo tentativo di eleggere presidente, ad, consiglieri di Lega e consiglieri federali.

“Il clima è molto più disteso, i club hanno voglia di chiudere, da quello che posso osservare si arriverà al 7 dicembre con una conclusione. Oggi è diverso dalle altre volte”. Il commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, confida nella svolta per l’elezione della nuova governance, confermando che verrà mantenuta la maggioranza qualificata di 14 voti per le nomine di presidente, ad, consiglieri di Lega e consiglieri federali.

“L’assemblea non ha fatto altre considerazioni se non quella della convergenza su discorsi che vanno a chiudersi il 7 (dicembre, ndr) – ha aggiunto Tavecchio -. Si voterà con la maggioranza di 14 voti? Certamente”. Le società hanno infatti chiesto alla Federcalcio di mantenere la maggioranza qualificata e di non introdurre quella semplice a partire dal terzo scrutinio, come era previsto che potesse accadere da venerdì per sbloccare l’impasse.