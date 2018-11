FRANCOFORTE (GERMANIA) – L’associazione delle leghe calcistiche europee (Epfl) è “fortemente contraria” alla riforma della Champions League e chiede all’Uefa di tornare “a un format più equo”, riservando uno spazio minore alle rappresentanti di quei paesi che attualmente hanno quattro posti garantiti. Ma la serie A e la Bundesliga votano contro.

Questo l’annuncio fatto dopo la riunione del direttivo, che ha anche chiesto di ‘proteggere’ in futuro i fine settimana, riservandoli solo alle partite dei campionati nazionali, escluso il sabato della finale di Champions.

Il gruppo delle 28 leghe che fanno parte di questa associazione ribadirà le proprie posizioni in vista dell’esecutivo dell’Uefa del prossimo 3 dicembre a Dublino, in cui si parlerà dei possibili cambiamenti delle competizioni europee, con la possibile creazione di una terza Coppa, a 32 squadre.

L’Epfl lavora in particolare sul fronte della Champions, che deve essere “più equa” e garantire “maggiori profitti” a tutti, e non solo a inglesi,italiani, spagnoli e tedeschi.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.