Legia Varsavia-Napoli, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming

Legia Varsavia-Napoli, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming. Il Napoli, primo in classifica in campionato, punta alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Occasione da non sprecare quella per gli uomini di Spalletti, in una partita delicata e decisiva. L’avversario è il Legia Varsavia, primo nel girone ma già sconfitto nella partita d’andata. La partita si gioca il 4 novembre, fischio d’inizio alle 18:45. Legia Varsavia-Napoli dove vederla.

Dove vedere Legia Varsavia-Napoli in tv e in streaming

La partita di Europa League Legia Varsavia-Napoli, con fischio d’inizio alle 18:45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita del Napoli con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La partita non verrà trasmessa in chiaro su TV8.

Legia Varsavia-Napoli: le probabili formazioni

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne.