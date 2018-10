LEICESTER (INGHILTERRA) – L’elicottero del presidente del Leicester City Football Club (club della Premier League inglese), Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all’esterno del King Power Stadium e ha preso fuoco.

Lo riportano i media britannici. Non è ancora stato confermato chi fosse all’interno dell’elicottero, anche se Vichai Srivaddhanaprabha, che era solito lasciare lo stadio in elicottero, era presente alla partita questa sera. La zona è stata chiusa, mentre lo stadio è stato evacuato.

Secondo alcuni testimoni l’elicottero si sarebbe schiantato subito dopo il decollo, nel parcheggio dello stadio, circa mezz’ora dopo la fine del mach contro il West Ham terminato 1-1. Il velivolo ha quindi subito preso fuoco e le immagini con le fiamme alle spalle dello stadio hanno fatto immediatamente il giro del web. Il Leicester, guidato dal tecnico italiano Claudio Ranieri, e’ stato campione della Premier League nel 2016. Un’exploit che ha fatto entrare di diritto il club inglese nella storia del calcio.

Le preghiere dei calciatori del Leicester

Arrivano le prime reazioni dei giocatori del Leicester dopo lo schianto dell’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club inglese campione d’Inghilterra nel 2016 con l’allenatore italiano Claudio Ranieri. Kasper Schmeichel, il portiere del Leicester, è stato visto in lacrime, mentre Jamie Vardy ha invece twittato una serie di manine giunte in preghiera.

Il video pubblicato su Twitter dal giornalista locale Mr Geoff Peters

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 ottobre 2018

L’elicottero che dovrebbe aver avuto a bordo il presidente del club, Vichai #Srivaddhanaprabha, si è schiantato. Il mezzo è andato in fiamme al momento dell’impatto, si temono vittime. pic.twitter.com/IZUGGpZ2Pn — Radio Sportiva (@RadioSportiva) 27 ottobre 2018

