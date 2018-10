LEICESTER (INGHILTERRA) – L’elicottero del presidente del Leicester City Football Club (club della Premier League inglese), Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all’esterno del King Power Stadium e ha preso fuoco.

Lo riportano i media britannici. Non è ancora stato confermato chi fosse all’interno dell’elicottero, anche se Vichai Srivaddhanaprabha, che era solito lasciare lo stadio in elicottero, era presente alla partita questa sera. La zona è stata chiusa, mentre lo stadio è stato evacuato.

Il video pubblicato su Twitter dal giornalista locale Mr Geoff Peters

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 ottobre 2018

Disastro a #Leicester dopo il pareggio per 1-1 in #PremierLeague contro il #WestHam.

L’elicottero che dovrebbe aver avuto a bordo il presidente del club, Vichai #Srivaddhanaprabha, si è schiantato. Il mezzo è andato in fiamme al momento dell’impatto, si temono vittime. pic.twitter.com/IZUGGpZ2Pn — Radio Sportiva (@RadioSportiva) 27 ottobre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.