LEICESTER (INGHILTERRA) – La morte del patron del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha ha scosso l’intero mondo del calcio. Il numero uno del club di Premier League è morto in un tragico incidente mentre era a bordo del suo elicottero.

Durante il classico collegamento post partita dagli studi di BT Sport, si sente, seppur in lontananza, un boato. E’ il momento in cui è avvenuta la tragedia, quando l’elicottero con a bordo il patron del club inglese, è precipitato nel parcheggio a fianco dello stadio e si è schiantato.

If you listen carefully, you can hear some sort of explosion. I think this is the moment the helicopter crashed. #LeicesterCity #KingPowerStadium pic.twitter.com/ZHBvczAyW4

— azy (@azymanzur) 27 ottobre 2018